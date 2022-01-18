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Глава МИД Канады назвала единственный путь для России в ситуации вокруг Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли назвала единственный возможный путь для России в ситуации вокруг Украины. Она также предупредила Москву о серьезных последствиях в случае вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Жоли и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

"Есть только один единственный возможный путь вперед. Россия должна начать деэскалацию и приобщиться к содержательному диалогу. Это тот вопрос, который я поднимаю со своими партнерами", - сказала Жоли.

Глава МИД подчеркнула единство партнеров и союзников в поддержке Украины. Дипломат предупредила Россию, что в случае вторжения на украинскую территорию Москву ждут серьезные последствия, в том числе санкции.

Напомним, накануне постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что совместные военные учения России и Беларуси - это еще один сигнал агрессивного настроения Москвы в отношении Украины.

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КанадаМИД УкраиныДмитрий Кулеба