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Глава МЗС Канади назвала єдиний шлях для Росії в ситуації навколо України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі назвала єдиний можливий шлях для Росії в ситуації навколо України. Вона також попередила Москву про серйозні наслідки в разі вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Жолі і глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Є тільки один єдиний можливий шлях вперед. Росія повинна почати деескалацію і долучитися до змістовного діалогу. Це те питання, яке я піднімаю зі своїми партнерами", - сказала Жолі.

Глава МЗС підкреслила єдність партнерів і союзників у підтримці України. Дипломат попередила Росію, що в разі вторгнення на українську територію Москву чекають серйозні наслідки, в тому числі санкції.

Нагадаємо, напередодні постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що спільні військові навчання Росії та Білорусі - це ще один сигнал агресивного настрою Москви щодо України.

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КанадаМЗСДмитро Кулеба