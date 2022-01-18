Глава МЗС Канади назвала єдиний шлях для Росії в ситуації навколо України

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі назвала єдиний можливий шлях для Росії в ситуації навколо України. Вона також попередила Москву про серйозні наслідки в разі вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Жолі і глави МЗС України Дмитра Кулеби.

"Є тільки один єдиний можливий шлях вперед. Росія повинна почати деескалацію і долучитися до змістовного діалогу. Це те питання, яке я піднімаю зі своїми партнерами", - сказала Жолі.

Глава МЗС підкреслила єдність партнерів і союзників у підтримці України. Дипломат попередила Росію, що в разі вторгнення на українську територію Москву чекають серйозні наслідки, в тому числі санкції.