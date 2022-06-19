UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Италии раскритиковал свою партию из-за Украины: что известно

Фото: Луиджи Ди Майо, министр иностранных дел Италии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою собственную партию в подрыве усилий правительства по поддержке Украины на фоне вторжения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Он отметил, что правительство должно защищать ценности демократии и свободы. Глава МИД Италии отметил, что, несмотря на то, что все стремятся к миру, президент России Владимир Путин ведет войну.

Луиджи Ди Майо заявил, что члены его партии "Движение 5 звезд" нападают на него с "ненавистью" и создают проблемы для правительства и его репутации среди партнеров по ЕС.

"(Это - ред.) незрелое отношение, которое имеет тенденцию создавать напряженность и нестабильность внутри правительства", - сказал он.

21 июня в итальянском парламенте должно пройти важное голосование по Украине, где некоторые члены партии "Движение 5 звезд" хотят ограничить свою страну в отправке дополнительного оружия в Киев.

Напомним, Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, Италия готова помочь Украине в разминировании портов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияВойна России против Украины