Глава МИД Италии раскритиковал свою партию из-за Украины: что известно

Он отметил, что правительство должно защищать ценности демократии и свободы. Глава МИД Италии отметил, что, несмотря на то, что все стремятся к миру, президент России Владимир Путин ведет войну.

Луиджи Ди Майо заявил, что члены его партии "Движение 5 звезд" нападают на него с "ненавистью" и создают проблемы для правительства и его репутации среди партнеров по ЕС.

"(Это - ред.) незрелое отношение, которое имеет тенденцию создавать напряженность и нестабильность внутри правительства", - сказал он.

21 июня в итальянском парламенте должно пройти важное голосование по Украине, где некоторые члены партии "Движение 5 звезд" хотят ограничить свою страну в отправке дополнительного оружия в Киев.