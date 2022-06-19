Глава МИД Италии раскритиковал свою партию из-за Украины: что известно

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою собственную партию в подрыве усилий правительства по поддержке Украины на фоне вторжения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Он отметил, что правительство должно защищать ценности демократии и свободы. Глава МИД Италии отметил, что, несмотря на то, что все стремятся к миру, президент России Владимир Путин ведет войну.
Луиджи Ди Майо заявил, что члены его партии "Движение 5 звезд" нападают на него с "ненавистью" и создают проблемы для правительства и его репутации среди партнеров по ЕС.
"(Это - ред.) незрелое отношение, которое имеет тенденцию создавать напряженность и нестабильность внутри правительства", - сказал он.
21 июня в итальянском парламенте должно пройти важное голосование по Украине, где некоторые члены партии "Движение 5 звезд" хотят ограничить свою страну в отправке дополнительного оружия в Киев.
Напомним, Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, Италия готова помочь Украине в разминировании портов.