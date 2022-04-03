Глава МИД Греции возглавит миссию гуманитарной помощи в Одессе

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас возглавит миссию гуманитарной помощи в Одессе. В ближайшее время он прибудет в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.
Дендиас повезет гуманитарную помощь, которая будет доставлена муниципальным властям Одессы.
Целью визита, помимо передачи помощи, является создание постоянного механизма распределения гуманитарной помощи, встреча с членами греческой общины.
Также он намерен возобновить работу Генерального консульства Греции в Одессе, а также посетить и оценить состояния объектов, неразрывно связанных с греческой историей, таких как Музей общества дружбы.
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