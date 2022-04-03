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Глава МЗС Греції очолить місію гуманітарної допомоги в Одесі

Фото: глава МЗС Греції Нікос Дендіас (facebook.com/dendiasnikos)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас очолить місію гуманітарної допомоги в Одесі. Найближчим часом він прибуде в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Греції.

Дендіас пощастить гуманітарну допомогу, яка буде доставлена муніципальній владі Одеси.

Метою візиту, крім передачі допомоги, є створення постійного механізму розподілу гуманітарної допомоги, зустріч з членами грецької громади.

Також він має намір відновити роботу Генерального консульства Греції в Одесі, а також відвідати і оцінити стану об'єктів, нерозривно пов'язаних з грецькою історією, таких як Музей товариства дружби.

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ГреціяВійна Росії проти УкраїниОдеса