Глава МИД Германии заявила о намерении приехать в Украину

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что планирует посетить Украину. Однако точной даты поездки она называть не стала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

При этом министр отметила, что для канцлера и МИД "важно присутствовать на месте". Однако правительству Германии "пришлось реорганизовать то, что было первоначально запланировано, с целью разгрузки", имея в виду визит президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Такие поездки тщательно готовятся", - заявила Бербок на заседании правительства в Мезеберге.

Глава МИД объяснила, что не будет говорить даты, сославшись на меры безопасности.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский не принимать Штайнмайера в Киеве.

Позже президент Германии подтвердил, что в Украине посчитали его визит нежелательным из-за многолетней пророссийской политики.

В то же время канцлер Олаф Шольц не хочет ехать в Киев, пока там не будет главы государства.

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