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Глава МЗС Німеччини заявила про намір приїхати в Україну

Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що планує відвідати Україну. Однак точної дати поїздки вона називати не стала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Глава МЗС пояснила, що не буде говорити дати, посилаючись на заходи безпеки.

"Такі поїздки ретельно готуються", - заявила Бербок на засіданні уряду в Мезеберзі.

При цьому міністр зазначила, що для канцлера і МЗС "важливо бути присутнім на місці". Однак уряду Німеччини "довелося реорганізувати те, що було спочатку заплановано, з метою розвантаження", маючи на увазі візит президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський не прийматиме Штайнмаєра в Києві.

Пізніше президент Німеччини підтвердив, що в Україні порахували його візит небажаним через багаторічну проросійську політику.

Водночас канцлер Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, поки там не буде глави держави.

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