ru ua
Пн, 28 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава МИД Германии о вступлении Украины в ЕС: это нельзя осуществить за несколько месяцев

Новина українською →
Германия, Понедельник 28 февраля 2022 15:58
Глава МИД Германии о вступлении Украины в ЕС: это нельзя осуществить за несколько месяцев Фото: министра иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава МИД Германии Анналена Бербок засомневалась в том, что Украина сможет в ускоренном порядке стать членом Европейского союза. Она считает, что этого не случится в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию МИД Германии.

"Это нельзя осуществить за несколько месяцев", - заявила Анналена Бербок, комментируя требование Владимира Зеленского о вступление Украины в ЕС по спецпроцедуре.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась в Европейский союз касательно вопроса присоединения. Он призвал разработать для Украины новую специальную процедуру для членства.

Ранее Словакия инициировала специальную процедуру присоединения Украины к ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Война России против Украины Евросоюз
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина