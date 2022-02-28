Глава МЗС Німеччини про вступ України до ЄС: це не можна здійснити за кілька місяців
Фото: міністра закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок засумнівалася в тому, що Україна зможе в прискореному порядку стати членом Європейського Союзу. Вона вважає, що цього не станеться протягом декількох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію МЗС Німеччини.
"Це не можна здійснити за кілька місяців", - заявила Анналена Бербок, коментуючи вимогу Володимира Зеленського про вступ України до ЄС за спецпроцедурою.
Нагадавши, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо питання приєднання. Він закликав розробити для України нову спеціальну процедуру для членства.
Раньше Словаччина ініціювала спеціальну процедуру приєднання України до ЄС.