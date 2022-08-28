Глава МИД Германии считает, что самым быстрым путем к перемирию будет решение Путина

Украина и Россия могут достичь перемирия. Для этого нужно желание главы Кремля Владимира Путина остановить бомбардировки.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию BILD .

Она подчеркнула, что кратчайшим путем к перемирию было бы желание самого Путина остановить войну.

"Очень просто: когда Путин наконец прекратит бомбардировки невинных людей и выведет свои танки. Путин мог отдать приказ в любой момент", - заявила Бербок.

При этом глава МИД Германии считает, что война в Украине - это война главы Кремля, а не россиян. Политику Путина она назвала "недемократичной".

"В демократии уже давно было восстание против этой войны, которая вредит его собственному народу. Однако тех, кто выступает против, притесняют, арестовывают, сажают в тюрьму, уже много лет", - сказала министр.

Бербок поддержала желание Украины вернуть все оккупированные территории, включая Крым, поскольку "аннексию 2014-го года, которая нарушает международное право, мир не признал".