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Глава МИД Германии считает, что самым быстрым путем к перемирию будет решение Путина

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Берлин, Воскресенье 28 августа 2022 15:15
Глава МИД Германии считает, что самым быстрым путем к перемирию будет решение Путина Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и Россия могут достичь перемирия. Для этого нужно желание главы Кремля Владимира Путина остановить бомбардировки.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью изданию BILD.

Она подчеркнула, что кратчайшим путем к перемирию было бы желание самого Путина остановить войну.

"Очень просто: когда Путин наконец прекратит бомбардировки невинных людей и выведет свои танки. Путин мог отдать приказ в любой момент", - заявила Бербок.

При этом глава МИД Германии считает, что война в Украине - это война главы Кремля, а не россиян. Политику Путина она назвала "недемократичной".

"В демократии уже давно было восстание против этой войны, которая вредит его собственному народу. Однако тех, кто выступает против, притесняют, арестовывают, сажают в тюрьму, уже много лет", - сказала министр.

Бербок поддержала желание Украины вернуть все оккупированные территории, включая Крым, поскольку "аннексию 2014-го года, которая нарушает международное право, мир не признал".

Напомним, Бербок подчеркнула, что Германия готова поддерживать Украину годами, и объяснила задержки в поставках оружия.

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