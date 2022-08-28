Глава МЗС Німеччини вважає, що найшвидшим шляхом до перемир'я буде рішення Путіна

Україна та Росія можуть досягти перемир'я. Для цього потрібно бажання глави Кремля Володимира Путіна зупинити бомбардування.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю виданню BILD .

Вона наголосила, що найкоротшим шляхом до перемир'я було б бажання самого Путіна зупинити війну.

"Дуже просто: коли Путін нарешті припинить бомбардування безневинних людей і виведе свої танки. Путін міг віддати наказ у будь-який момент", - заявила Бербок.

При цьому глава МЗС Німеччини вважає, що війна в Україні - це війна глави Кремля, а не росіян. Політику Путіна вона назвала "недемократичною".

"У демократії вже давно було повстання проти цієї війни, яка шкодить його власному народу. Однак тих, хто виступає проти, утискають, заарештовують, саджають у в'язницю, вже багато років", - сказала міністр.

Бербок підтримала бажання України повернути всі окуповані території, включаючи Крим, оскільки "анексію 2014-го року, яка порушує міжнародне право, світ не визнав".