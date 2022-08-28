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Глава МЗС Німеччини вважає, що найшвидшим шляхом до перемир'я буде рішення Путіна

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Берлін, Неділя 28 серпня 2022 15:15
Глава МЗС Німеччини вважає, що найшвидшим шляхом до перемир'я буде рішення Путіна Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна та Росія можуть досягти перемир'я. Для цього потрібно бажання глави Кремля Володимира Путіна зупинити бомбардування.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю виданню BILD.

Вона наголосила, що найкоротшим шляхом до перемир'я було б бажання самого Путіна зупинити війну.

"Дуже просто: коли Путін нарешті припинить бомбардування безневинних людей і виведе свої танки. Путін міг віддати наказ у будь-який момент", - заявила Бербок.

При цьому глава МЗС Німеччини вважає, що війна в Україні - це війна глави Кремля, а не росіян. Політику Путіна вона назвала "недемократичною".

"У демократії вже давно було повстання проти цієї війни, яка шкодить його власному народу. Однак тих, хто виступає проти, утискають, заарештовують, саджають у в'язницю, вже багато років", - сказала міністр.

Бербок підтримала бажання України повернути всі окуповані території, включаючи Крим, оскільки "анексію 2014-го року, яка порушує міжнародне право, світ не визнав".

Нагадаємо, Бербок наголосила, що Німеччина готова підтримувати Україну роками, та пояснила затримки у постачанні зброї.

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