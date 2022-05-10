Глава МИД Германии прибыла в Украину. По приезду посетила Бучу

В начале своего визита Бербок ознакомилась с ситуацией в Буче, где после вывода российских войск было найдено более 400 тел.

Министра сопровождала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Позже у немецкого политика запланирована встреча с ее коллегой Дмитрием Кулебой.

Бербок стала первым членом правительства Германии, отправившимся в Киев с начала войны России против Украины.

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Буче (Getty Images)