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Глава МЗС Німеччини прибула в Україну. По приїзду відвідала Бучу

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 10 травня, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну з робочим візитом. Вона вже встигла відвідати бучу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

На початку свого візиту Бербок ознайомилася з ситуацією в Бучі, де після виведення російських військ було знайдено понад 400 тіл.

Міністра супроводжувала Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. Пізніше у німецького політика запланована зустріч з її колегою Дмитром Кулебою.

Бербок стала першим членом уряду Німеччини, який вирушив до Києва з початку війни Росії проти України.

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в Бучі (Getty Images)

Нагадаємо, раніше до Києва прибула глава німецького Бундестагу Бербель Бас. Вона взяла участь у заходах, які присвячені закінченню Другої світової війни в Європі.

Також прем'єр Канади Джастін Трюдо відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь, де зустрівся з мером міста. Це перший візит Трюдо в Україну з початку війни.

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