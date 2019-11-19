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Глава МИД Германии прибыл в Киев

Новости » Политика     19.11.2019 - 15:58
Глава МИД Германии прибыл в Киев
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Маас проводит встречу с Пристайко

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Хайко Маас прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Германии в Украине в Twitter.

На данный момент Маас проводит встречу с главой МИД Украины Вадимом Пристайко. Также во время рабочего визита министр иностранных дел Германии проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой планируется обсуждение саммита "нормандской четверки".

"Визит начато. Федеральный министр иностранных дел Хайко Маас - в Киеве" – сообщили в посольстве.

Фото: встреча глав МИД Украины и Германии

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Маас отменил свой визит на Донбасс. Изначально глава МИД Германии должен был прилететь в Украину 18 ноября, но из-за плохих погодных условий, в частности, сильного тумана, визит был изменен.

Ранее сообщалось, что саммит в нормандском формате состоится 9 декабря в Париже. В Офисе президента подтвердили данную информацию. По словам президента Владимира Зеленского, на "нормандской встрече" он будет договариваться о возврате наших территорий. Он отметил, что нужны реальные результаты в вопросе возвращения Донбасса.

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