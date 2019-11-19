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Глава МЗС Німеччини прибув у Київ

Новини » Політика     19.11.2019 - 15:58
Глава МЗС Німеччини прибув у Київ
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Маас проводить зустріч з Пристайко

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Хайко Маас прибув з робочим візитом до Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Німеччини в Україні Twitter.

На даний момент Маас проводить зустріч з главою МЗС України Вадим Пристайко. Також під час робочого візиту міністр закордонних справ Німеччини проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої планується обговорення саміту "нормандської четвірки".

"Візит розпочато. Федеральний міністр закордонних справ Хайко Маас - в Києві", – повідомили в посольстві.

Фото: зустріч глав МЗС України і Німеччини

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Маас скасував свій візит на Донбас. Спочатку глава МЗС Німеччини повинен був прилетіти в Україну 18 листопада, але з-за поганих погодних умов, зокрема, сильного туману, візит був змінений.

Раніше повідомлялося, що саміт у нормандському форматі відбудеться 9 грудня в Парижі. В Офісі президента підтвердили дану інформацію. За словами президента Володимира Зеленського, на "нормандської зустрічі" він буде домовлятися про повернення наших територій. Він зазначив, що потрібні реальні результати в питанні повернення Донбасу.

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