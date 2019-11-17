Глава МЗС Німеччини відвідає Україну

Фото: Хайко Маас (flickr.com bankenverband)

Маас відвідає Україну 18-19 листопада

Візит глави Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Мааса в Україну відбудеться 18-19 листопада. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник у Twitter.

"18-19 листопада в Україні буде перебувати з візитом глава МЗС Німеччини Хайко Маас: це вже друга поїздка в Київ за останні 5 місяців. Цінуємо підтримку наших німецьких партнерів", - повідомив дипломат.

Нагадаємо, раніше Маас заявив, що домовленості, досягнуті в рамках Мінського процесу зараз втілюються і цю динаміку планують використовувати. За його словами, в питанні досягнення миру на Донбасі, існують певні передумови, які все ще не були виконані".

Саміт лідерів країн "нормандської четвірки" планується на 9 грудня і пройде в Парижі. Згідно заяві Єлисейського палацу, саміт у нормандському форматі відбудеться в понеділок, 9 грудня 2019 року. У саміті візьмуть керівники Франції, Німеччини, Росії та України.

Додамо, президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб саміт у нормандському форматі відбувся.