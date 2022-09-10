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Глава МИД Германии посетила Киевскую область и пообещала помощь по разминированию

Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, прибывшая сегодня в Украину, посетила Киевскую область. Она пообещала дальнейшую помощь с разминированием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бербок в Twitter.

Министр сказала, что хоть российские войска вышли из Киевской области, но угроза остается. В частности, из-за заминированных территорий.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung отмечает, что Бербок посетила Большую Дымерку. Глава МИД была шокирована последствиями российского вторжения и тем, что оставили после себя оккупанты.

"То, что я здесь вижу, более чем ужасно. Очевидно, что здесь умышленно закладывали не только противотанковые, но и противопехотные мины", - заявила министр.

Бербок пообещала, что Германия усилит помощь по разминированию территорий.

Отмечается, что Германия уже поддерживает один проект по разминированию в Большой Дымерке. Правительство выделило 6 млн евро на обезвреживание взрывоопасных предметов. До конца года планируется увеличение финансирования еще на миллион.

Напомним, сегодня стало известно, что Анналена Бербок прибыла в Украину с рабочим визитом.

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