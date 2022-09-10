RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Німеччини відвідала Київську область та пообіцяла допомогу з розмінування

Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка прибула сьогодні до України, відвідала Київську область. Вона пообіцяла подальшу допомогу з розмінуванням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бербок у Twitter.

Міністр сказала, що хоч російські війська вийшли з Київської області, але загроза залишається. Зокрема, і через заміновані території.

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung зазначає, що Бербок відвідала Велику Димерку. Глава МЗС була шокована наслідками російського вторгнення і тим, що залишили після себе окупанти.

"Те, що я тут бачу, більш ніж жахливо. Очевидно, що тут навмисне закладали не лише протитанкові, а й протипіхотні міни", - заявила міністр.

Бербок пообіцяла, що Німеччина посилить допомогу з розмінування територій.

Зазначається, що Німеччина вже підтримує один проект з розмінування у Великій Димерці. Уряд виділив 6 млн євро на знешкодження вибухонебезпечних предметів. До кінця року планується збільшення фінансування ще на мільйон.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Анналена Бербок прибула до України з робочим візитом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МИД ГерманииГерманияКиївська областьВійна в Україні