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Глава МИД Германии об отказе США от санкций против Nord Stream 2 AG: воодушевляющий сигнал

Автор: Дмитрий Кузнецов

Решение США исключить из пакета санкций компанию-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG - это воодушевляющий сигнал. Берлин и Вашингтон должны оставить позади все разногласия.

Об этом в ходе конференции заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мораторий на штрафные пошлины по разногласиям вокруг компаний Airbus и Boeing, решение ЕС против взаимности касательно мер в конфликте вокруг пошлин на сталь и алюминий, а также приостановка санкций в отношении оператора "Северного потока - 2" - это воодушевляющиме сигналы", - сказал Маас.

Он отметил, что настало время для тесного экономического и торгово-политического взаимодействия с США. "Открытые разногласия мы должны как можно скорее оставить позади", - добавил министр.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин считает, что завершение строительства "Северного потока-2" грозит подорвать единство между странами Европы.

Ранее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня в Берлине встретится с советником немецкого канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером. На встрече обсудят проект "Северный поток - 2".

Отметим, одной из важнейших тем в разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена 7 июня был запуск российского газопровода "Северный поток-2".

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