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Глава МИД Германии допускает новые санкции США против "Северного потока-2"

Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас допускает возможность введения новых американских санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Проектом недовольны как демократы, так и республиканцы

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Я бы не сказал, что (новых санкций, - ред.) больше не последует", - сказал он.

При этом он добавил, что как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока ".

В то же время Маас заявил, обсуждение этого вопроса в последние недели дает надежду на его разрешение в ближайшие месяцы.

Отметим, представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал единственное условие для запуска "Северного потока-2". Условием должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

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