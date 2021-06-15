Глава МИД Германии допускает новые санкции США против "Северного потока-2"

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас допускает возможность введения новых американских санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2". Проектом недовольны как демократы, так и республиканцы
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Я бы не сказал, что (новых санкций, - ред.) больше не последует", - сказал он.
При этом он добавил, что как демократы, так и республиканцы не очень позитивно настроены в отношении "Северного потока ".
В то же время Маас заявил, обсуждение этого вопроса в последние недели дает надежду на его разрешение в ближайшие месяцы.
Отметим, представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал единственное условие для запуска "Северного потока-2". Условием должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.