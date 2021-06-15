Глава МЗС Німеччини допускає нові санкції США проти "Північного потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас допускає можливість введення нових американських санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Проектом незадоволені як демократи, так і республіканці

"Я б не сказав, що (нових санкцій, - ред.) більше не буде", - сказав він.

При цьому він додав, що як демократи, так і республіканці не дуже позитивно налаштовані щодо "Північного потоку ".

Разом з тим Маас заявив, обговорення цього питання в останні тижні дає надію на його дозвіл в найближчі місяці.