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Глава МИД Германии Бербок прибыла в Киев с визитом, - СМИ

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок второй раз с начала войны прибыла в Украину с визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.

"Министр иностранных дел Анналена Бербок прибыла в Киев со вторым визитом в Украину с начала войны. Поездкой она хотела показать, что мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько это необходимо - снабжением оружия, гуманитарной и финансовой поддержкой, - сказала она в субботу утром, когда приехала", - пишет издание.

Вероятно, в ходе визита в Киев немецкий политик намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в четверг, 8 сентября в Киев приехал государственный секретарь США. Его визит не был анонсирован. Информация о прибытии Блинкена в Украину появилась сначала в западных СМИ.

На следующий день в Украину с визитом прибыли премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Латвии Эгилс Левитс.

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ГерманияМИД ГерманииВизит в Украину