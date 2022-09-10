Глава МЗС Німеччини Бербок прибула до Києва з візитом, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вдруге з початку війни прибула в Україну з візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ .

Ймовірно, в ході візиту до Києва німецький політик має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

"Міністр закордонних справ Анналена Бербок прибула до Києва з другим візитом в Україну з початку війни. Поїздкою вона хотіла показати, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це необхідно - постачанням зброї, гуманітарною та фінансовою підтримкою, - сказала вона в суботу вранці, коли приїхала", - пише видання.

Нагадаємо, у четвер, 8 вересня до Києва приїхав державний секретар США. Його візит не був анонсований. Інформація про прибуття Блінкена в Україну з'явилася спочатку в західних ЗМІ.

Назавтра в Україну з візитом прибули прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Латвії Егілс Левітс.