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Глава МЗС Франції заявив про серйозну кризу у відносинах з США

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Франція, Неділя 19 вересня 2021 01:06
Глава МЗС Франції заявив про серйозну кризу у відносинах з США Фото: глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив про кризу у відносинах з США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Глава МЗС Франції заявив про кризу у відносинах з США. Криза обумовлена ситуацією з контрактами на підводні човни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"У відносинах з Вашингтоном у нас склалася серйозна криза. Вперше в історії наших відносин з США Париж відкликає свого посла з Вашингтона для консультацій і переоцінки відносин. Це серйозний акт, і він вказує на глибину кризи в наших відносинах", - заявив він.

За його словами, в ситуації з розривом контракту з боку Канберри на поставки Францією підводних човнів мали місце "лукавство, презирство і брехня".

Раніше ми писали, що Франція відкликає послів із США та Австралії для консультацій після скандалу з підводними човнами.

Також ми писали, що Австралія шкодує про відкликання французького посла.

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Франція Сполучені Штати Америки
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