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Интервью

Глава МИД Франции посетит Украину 23 марта

НовостиПолитика    16.03.2018 - 11:07
Фото: Жан-Ив Ле Дриан (flickr.com francediplomatie)
Фото: Жан-Ив Ле Дриан (flickr.com francediplomatie)

Климкин обсудит с Ле Дрианом вопросы работы в нормандском формате

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину 23 марта 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "ВВС Украина".

"23 марта в Киев приедет Жан-Ив Ле Дриан (глава МИД Франции, - ред.) и тоже будет очень подробная беседа (о работе в нормандском формате, - ред.)", - сообщил Климкин.

Также Климкин отметил, что в ближайшие дни будет обсуждать вопросы работы в нормандском формате с новым министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Я буду в ближайшие дни говорить с новым немецким министром Хайко Маасом очень подробно об этом", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявлял, что Франция призывает Российскую Федерацию выполнять минские соглашения. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины. 

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Теги: Франция, Павел Климкин, нормандский формат
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