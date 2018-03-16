Глава МИД Франции посетит Украину 23 марта

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Украину 23 марта 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "ВВС Украина".

"23 марта в Киев приедет Жан-Ив Ле Дриан (глава МИД Франции, - ред.) и тоже будет очень подробная беседа (о работе в нормандском формате, - ред.)", - сообщил Климкин.

Также Климкин отметил, что в ближайшие дни будет обсуждать вопросы работы в нормандском формате с новым министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Я буду в ближайшие дни говорить с новым немецким министром Хайко Маасом очень подробно об этом", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявлял, что Франция призывает Российскую Федерацию выполнять минские соглашения. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на востоке Украины.