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Інтерв'ю

Глава МЗС Франції відвідає Україну 23 березня

НовиниПолітика    16.03.2018 - 11:07
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (flickr.com francediplomatie)
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (flickr.com francediplomatie)

Клімкін обговорюватиме з Ле Дріаном питання роботи у нормандському форматі

Глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відвідає Україну 23 березня 2018 року. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю "ВВС Україна".

"23 березня до Києва приїде Жан-Ів Ле Дріан (глава МЗС Франції, - ред.) і теж буде дуже детальна розмова (щодо роботи у нормандському форматі, - ред.)", - повідомив Клімкін.

Також Клімкін зазначив, що найближчими днями обговорюватиме питання роботи у нормандському форматі з новим міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.

"Я буду найближчими днями говорити з новим німецьким міністром Хайко Маасом дуже детально про це", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що  міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан за підсумками зустрічі з главою МЗС України Павлом Клімкіним заявляв, що Франція закликає Російську Федерацію виконувати мінські угоди. В ході зустрічі сторони обговорили ситуацію на сході України.

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Теги: Франція, Павло Клімкін, нормандский формат
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