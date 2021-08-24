Глава МИД Франции объяснил, почему не был на саммите Крымской платформы

Министр иностранных дел Украины Жан-Ив Ле Дриан рассказал, почему не присутствовал на саммите Крымской платформы . По его словам, в планы вмешалась ситуация в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на брифинге .

Он поприветствовал саммит Крымской платформы и отметил, что Франция в полной мере поддерживает эту инициативу

"К сожалению, я лично не смог присутствовать из-за драматического кризиса, который разворачивается в Афганистане, и который заставил меня совершить визит в Абу-Даби, но мой коллега, министр Франс Эспер был здесь и представлял Францию на саммите Крымской платформы. Я пользуюсь случаем, чтобы повторить: Франция не признает и не будет признавать незаконную аннексию АР Крым и города Севастополя", - добавил Ле Дриан.