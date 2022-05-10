Глава МИД Франции назвал ключевые стратегические ошибки Путина

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал четыре стратегические ошибки, которые, по его мнению, допустил президент России Владимир Путин, напав на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

"Первая ошибка – это считать, что Украина быстро падет. Наоборот, нападение России укрепило украинское единство. Это сплотило нацию", - отметил Ле Дриан.

По мнению главы французской дипломатии второй ошибкой было мнение о том, что Европа не захочет поддерживать Украину. Но российская агрессия заставила Европу перейти к быстрым решениям.

Третья ошибка, по словам главы МИДа, касалась отсутствия единства мнений внутри НАТО. Но по мнению Ле Дриана, североатлантический альянс своими действиями и организацией помощи Украине доказал возможность объединяться ради общей цели. Четвертая ошибка связана с переоценкой сил и возможностей российской армии.