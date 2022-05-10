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Глава МИД Франции назвал ключевые стратегические ошибки Путина

Жан-Ив Ле Дриан (Фото: twitter.com/leparisien)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал четыре стратегические ошибки, которые, по его мнению, допустил президент России Владимир Путин, напав на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"Первая ошибка – это считать, что Украина быстро падет. Наоборот, нападение России укрепило украинское единство. Это сплотило нацию", - отметил Ле Дриан.

По мнению главы французской дипломатии второй ошибкой было мнение о том, что Европа не захочет поддерживать Украину. Но российская агрессия заставила Европу перейти к быстрым решениям.

Третья ошибка, по словам главы МИДа, касалась отсутствия единства мнений внутри НАТО. Но по мнению Ле Дриана, североатлантический альянс своими действиями и организацией помощи Украине доказал возможность объединяться ради общей цели. Четвертая ошибка связана с переоценкой сил и возможностей российской армии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Макрона, вступление Украины в состав ЕС может длиться несколько лет или даже десятилетий. Однако, наша страна уже является членом европейской семьи.

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Вторжение России в УкраинуФранцияВладимир Путин