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Глава МЗС Франції назвав ключові стратегічні помилки Путіна

Жан-Ів Ле Дріан (Фото: twitter.com/leparisien)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан назвав чотири стратегічні помилки, які, на його думку, допустив президент Росії Володимир Путін, напавши на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"Перша помилка - це вважати, що Україна швидко впаде. Навпаки, напад Росії зміцнив українську єдність. Це згуртувало націю", - зазначив Ле Дріан.

На думку глави французької дипломатії другою помилкою була думка про те, що Європа не захоче підтримувати Україну. Але російська агресія змусила Європу перейти до швидких рішень.

Третя помилка, за словами глави МЗС, стосувалася відсутності єдності думок всередині НАТО. Але на думку Ле Дріана, Північноатлантичний альянс своїми діями й організацією допомоги Україні довів можливість об'єднуватися заради спільної мети. Четверта помилка пов'язана з переоцінкою сил і можливостей російської армії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Макрона, вступ України до складу ЄС може тривати кілька років або навіть десятиліть. Однак, наша країна вже є членом Європейської сім'ї.

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