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Глава МИД Франции едет в Киев для встречи с Зеленским: что планируют обсудить

Фото: министр иностранных дел Франции Катрин Колонна
Автор: Александр Белоус

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 30 мая. Как сообщило министерство иностранных дел Франции, она намерена выразить солидарность с Украиной и предложить дополнительную поддержку стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Поездка Колонны в Украину проходит на фоне критики со стороны некоторых дипломатов и политологов за то, что Франция делает недостаточно для поддержки Украины в ее борьбе с Россией.

Лидеры Европейского Союза также встретятся в понедельник, чтобы вновь заявить о поддержке Украины, поскольку российские войска активизировали атаки с целью захвата Северодонецка, ключевого города на юго-востоке Донбасса, над которым Москва поставила в приоритете полный контроль.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. И призвали его к прямым переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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