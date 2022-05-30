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Глава МЗС Франції їде до Києва для зустрічі з Зеленським: що планують обговорити

Фото: міністр закордонних справ Франції Катрін колона
Автор: Олександр Білоус

Міністр закордонних справ Франції Катрін колона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, 30 травня. Як повідомило Міністерство закордонних справ Франції, вона має намір висловити солідарність з Україною і запропонувати додаткову підтримку країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Поїздка колони в Україну проходить на тлі критики з боку деяких дипломатів і політологів за те, що Франція робить недостатньо для підтримки України в її боротьбі з Росією.

Лідери Європейського Союзу також зустрінуться в понеділок, щоб знову заявити про підтримку України, оскільки російські війська активізували атаки з метою захоплення Сєвєродонецька, ключового міста на південному сході Донбасу, над яким Москва поставила в пріоритеті повний контроль.

Нагадавши, німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну бесіду з президентом Росії Володимиром Путіним. І закликали його до прямих переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

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Франція