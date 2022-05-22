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Глава МИД Финляндии озвучил сроки переговоров с Турцией по НАТО

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Хельсинки, Воскресенье 22 мая 2022 21:51
Глава МИД Финляндии озвучил сроки переговоров с Турцией по НАТО Фото: Пекка Хаависто (twitter.com/Haavisto)
Автор: Антон Федорцив

Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто поделился подробностями переговоров с Турцией, заблокировавшей вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Глава МИД заявил о переходе переговоров на дипломатический уровень. По его прогнозу, они продлятся несколько недель.

Хаависто заверил, что Финляндия не согласится с требованием Анкары о выдаче людей по политическим мотивам. В то же время финские власти готовы предоставить Турции гарантии о более детальном анализе связей Рабочей партии Курдистана (РПК) с террористами.

Ранее Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к РПК. Турецкие власти безапелляционно считают террористами всех ее членов.

К слову, президент Эрдоган выдвинул Швеции два условия для согласования вступления в НАТО.

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НАТО Турция Финляндия Рабочая партия Курдистана
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