Глава МИД Финляндии озвучил сроки переговоров с Турцией по НАТО

Финский министр иностранных дел Пекка Хаависто поделился подробностями переговоров с Турцией, заблокировавшей вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Глава МИД заявил о переходе переговоров на дипломатический уровень. По его прогнозу, они продлятся несколько недель.

Хаависто заверил, что Финляндия не согласится с требованием Анкары о выдаче людей по политическим мотивам. В то же время финские власти готовы предоставить Турции гарантии о более детальном анализе связей Рабочей партии Курдистана (РПК) с террористами.

Ранее Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к РПК. Турецкие власти безапелляционно считают террористами всех ее членов.