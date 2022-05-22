ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Очільник МЗС Фінляндії озвучив терміни перемовин із Туреччиною щодо НАТО

Новость на русском →
Гельсінкі, Неділя 22 травня 2022 21:51
Очільник МЗС Фінляндії озвучив терміни перемовин із Туреччиною щодо НАТО Фото: Пекка Хаавісто (twitter.com/Haavisto)
Автор: Антон Федорців

Фінський міністр закордонних справ Пекка Хаавісто поділився подробицями переговорів із Туреччиною, яка заблокувала вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Глава МЗС заявив про перехід перемовин на дипломатичний рівень. За його прогнозом, вони триватимуть кілька тижнів.

Хаавісто запевнив, що Фінляндія не погодиться з вимогою Анкари про видачу людей із політичних мотивів. Водночас фінська влада готова надати Туреччині гарантії про детальніший аналіз зв'язків Робітничої партії Курдистану (РПК) з терористами.

Раніше Туреччина відмовилася негайно підтримати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу через їхню лояльність до РПК. Турецька влада безапеляційно вважає терористами всіх її членів.

До слова, президент Ердоган висунув Швеції дві умови для згоди на вступ у НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Турция Финляндия Рабочая партия Курдистана
NEWS
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
Воєнний стан на літо. Повний перелік правил та обмежень
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків