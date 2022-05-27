Глава МИД Финляндии назвал успешным старт переговоров с Турцией по НАТО

Первые переговоры Финляндии и Швеции с Турцией прошли хорошо, и вскоре стороны продолжат диалог по поводу заявок скандинавских государств на вступление в Североатлантический альянс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Турция отказалась немедленно поддержать заявки Финляндии и Швеции на вступление в Североатлантический альянс из-за их лояльности к Рабочей партии Курдистана. Турецкие власти считают ее членов террористами.
К слову, Украина получила приглашение на закрытую встречу глав оборонных ведомств стран НАТО.
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