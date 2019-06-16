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Глава МЗС Естонії виступив за продовження санкцій проти РФ

Новини » Політика    16.06.2019 - 19:56
Глава МЗС Естонії виступив за продовження санкцій проти РФ
Фото: Урмас Рейнсалу (twitter.com/MFAestonia)

Рейнсалу повідомив, що країни ЄС повинні бути солідарні у політиці стосовно РФ

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив про необхідність продовження економічних санкцій проти Російської Федерації через окупацію Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на err.ee.

Повідомляється, що у понеділок, 17 червня, у Люксембурзі має пройти зустріч глав МЗС країн ЄС, де Рейнсалу має намір підкреслити необхідність тісної євроатлантичної співпраці для безпеки усієї Європи, а також у солідарності у політиці стосовно Росії.

"Після окупації Криму Європейський союз був одним з найважливіших прихильників підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції як і раніше є одним з найбільш ефективних засобів реагування на грубе порушення міжнародного права, і ми повинні дотримуватися єдиної лінії продовжувати їх до тих пір, поки Росія не зробить конкретні кроки по виконанню Мінських домовленостей та деескалації", - заявив глава МЗС Естонії.

Він додав, що для Естонії залишається важливим, щоб єдина зовнішня політика ЄС формувалась в рівній усіма союзними державами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЄС готує нові санкції проти Росії. Одним з таких штрафних заходів буде "невизнання нелегально виданих російських паспортів" жителям так званих "Донецької і Луганської народних республік".

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