Глава МИД Дании прибыл с визитом в Украину. И отправился в Ирпень

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод прибыл с рабочим визитом в Украину. И в рамках поездки посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Страшно быть свидетелем разрушений здесь, в пригороде Киева. Дания решительно поддерживает работу по расследованию и привлечению к ответственности виновных в этих нападениях", - отметил Кофод.
Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, датский коллега смог своими глазами увидеть последствия зверств, которые устроила российская армия в Ирпене.
Напомним, ранее сообщалось, что со 2 мая в Киеве возобновило работу посольство Дании. При этом своим гражданам датский МИД рекомендует воздержаться от поездок в Украину.
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