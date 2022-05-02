Глава МИД Дании прибыл с визитом в Украину. И отправился в Ирпень

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод прибыл с рабочим визитом в Украину. И в рамках поездки посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Страшно быть свидетелем разрушений здесь, в пригороде Киева. Дания решительно поддерживает работу по расследованию и привлечению к ответственности виновных в этих нападениях", - отметил Кофод.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, датский коллега смог своими глазами увидеть последствия зверств, которые устроила российская армия в Ирпене.