Глава МЗС Данії прибув з візитом до України. І відправився в Ірпінь

Міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод прибув з робочим візитом до України. І в рамках поїздки відвідав зруйнований російськими окупантами Ірпінь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
"Страшно бути свідком руйнувань тут, в передмісті Києва. Данія рішуче підтримує роботу з розслідування та притягнення до відповідальності винних у цих нападах", - зазначив Кофод.
Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, данський колега зміг своїми очима побачити наслідки звірств, які влаштувала російська армія в Ірпені.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 2 травня в Києві відновило роботу посольство Данії. При цьому своїм громадянам данське МЗС рекомендує утриматися від поїздок в Україну.
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