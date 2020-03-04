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Новий голова МЗС буде займати дві посади одночасно

Новини » Політика     04.03.2020 - 11:17
Новий голова МЗС буде займати дві посади одночасно
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Дмитро Кулеба буде поєднувати посаду віце-прем’єр міністра і голови МЗС

Дмитро Кулеба продовжить виконувати обов’язки віце-премєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції після призначення на посаду міністра закордонних справ. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Залишиться ще пан Кулеба. Він буде об’єднувати дві галузі: європейську інтеграцію та міністерство закордонних справ", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада на позачерговому засіданні може відправити у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і майже увесь складу його Кабміну. Новим главою уряду може стати Денис Шмигаль.

Наразі відомо про оновлення 12 Міністерств. На своїх посадах залишаться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Владислав Криклій та міністр культури Володимир Бородянський. Після розділення Міністерства економіки його колишній глава Тимофій Милованов очолить Міністерство аграрної політики.

Детальніше про можливий склад оновленого уряду - у матеріалі РБК-Україна.

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