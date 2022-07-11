Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Она отметила, что готова выполнять обещания и принимать трудные решения.

"Мы сталкиваемся и с серьезнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и все более решительного Китая. Осталось меньше двух лет для подготовки к следующим выборам. Это будет трудное противостояние, но в нем можно победить, выполнив обещания перед британским народом. Я выдвигаю свою кандидатуру", - заявила она.

Лиз Трасс является одним из самых ярых критиков России в правительстве Бориса Джонсона.

Ранее младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на должность главы Консервативной партии и пост премьер-министра.

Череда отставок привела к тому, что Джонсон был вынужден объявить о своем уходе с должности. Ожидается, что выборы нового лидера консерваторов пройдут до осени.

О том, что это значит для украинской стороны, - в материале "Джонсон уходит, но поддержка остается. Что говорят возможные преемники об Украине".

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