Глава МИД Британии: стабильность Украины необходима для безопасности Европы

Фото: Джереми Хант (Gettyimages.com)

Глава МИД Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента, а также пообещал продолжить сотрудничество с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Также он выразил признательность президенту Петру Порошенко за его службу Украине.

"Я хотел бы направить свои самые теплые поздравления Владимиру Зеленскому с его избранием на пост президента Украины и выразить признательность президенту Петру Порошенко за его службу Украине и усилия по достижению мира и проведению реформ", - заявил он.

По его словам, выборы в Украине прошли мирно и были основаны на конкуренции. Кроме того, он заявил, что Лондон хочет продолжать сотрудничество и с новым президентом.

Глава МИД отметил, что Лондон будет оказывать дальнейшую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Великобритания очень заинтересована в поддержке Украины. Страна не просто находится на передовой в посягательствах РФ на основанную на нормах международную систему, но также ее стабильность необходима для европейской безопасности", - заявил министр.

Напомним, Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов.

По результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.