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Глава МЗС Британії: стабільність України необхідна для безпеки Європи

Новини » Вибори 2019    23.04.2019 - 18:18
Глава МЗС Британії: стабільність України необхідна для безпеки Європи
Фото: Джеремі Хант (Gettyimages.com)

Глава МЗС великої Британії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах

Глава Міністерства закордонних справ Великобританії Джеремі Хант привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента, а також пообіцяв продовжити співробітництво з Україною. Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства Сполученого Королівства.

Також він висловив вдячність президенту Петру Порошенку за його службу Україні.

"Я хотів би спрямувати свої найтепліші вітання Володимиру Зеленському з його обранням на пост президента України та висловити вдячність президенту Петру Порошенку за його службу Україні та зусилля щодо досягнення миру і проведення реформ", - заявив він.

За його словами, вибори в Україні пройшли мирно і були засновані на конкуренції. Крім того, він заявив, що Лондон хоче продовжувати співпрацю з новим президентом.

Глава МЗС зазначив, що Лондон буде надавати подальшу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Великобританія дуже зацікавлена у підтримці України. Країна не просто знаходиться на передовій в зазіханнях РФ на засновану на нормах міжнародну систему, але також її стабільність необхідна для європейської безпеки", - заявив міністр.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія опублікувала підсумки обробки 100% протоколів.

За результатами підрахунку 100% протоколів, зі значним відривом лідирує кандидат у президенти Володимир Зеленський - за нього проголосували 73,22%. Чинний глава держави Петро Порошенко отримав 24,45% голосів.

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