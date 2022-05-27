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Глава МИД Британии считает, что в Европе не будет безопасно в случае поражения Украины

Фото: глава МИД Британии Лиз Трасс (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, если Россия одержит победу в войне против Украины. Поэтому западные страны должны усилить поддержку Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Она пояснила, что после окончания Второй мировой войны Европа считала, что "перевернула страницу". Однако сейчас в Украине снова происходят военные преступления.

"Путин ведет войну не только против украинского народа, но и за основы наших обществ: свободу, суверенитет и верховенство права. Если он преуспеет в Украине, мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности", - сказала министр.

По словам Трасс, партнеры должны поддерживать Украину силой, в частности поставками необходимого оружия, которое остановит российскую агрессию.

Напомним, украинские защитники получили от союзников новые самоподвижные гаубицы FH70. Технику уже отправили на фронт.

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