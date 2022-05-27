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Глава МЗС Британії вважає, що в Європі не буде безпечно у разі поразки України

Фото: глава МЗС Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європа не зможе почуватися в безпеці, якщо Росія отримає перемогу у війні проти України. Тому західні країни повинні посилити підтримку України.

Про це заявила міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Вона пояснила, що після закінчення Другої світової війни Європа вважала, що "перегорнула сторінку". Проте наразі в Україні знову відбуваються військові злочини.

"Путін веде війну не лише проти українського народу, а й за основи наших суспільств: свободу, суверенітет і верховенство права. Якщо він досягне успіху в Україні, ми ніколи не будемо почуватися в безпеці", - сказала міністр.

За словами Трасс, партнери повинні підтримувати Україну силою, зокрема постачанням необхідної зброї, яку зупинить російську агресію.

Нагадаємо, українські захисники отримали від союзників нові саморухомі гаубиці FH70. Техніку вже відправили на фронт.

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ВеликобританіяВійна Росії проти України