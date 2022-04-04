Глава МИД Британии: России не место в Совете ООН по правам человека

Министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что России нет места в Совете ООН по правам человека после тех преступлений, которые совершили ее военные в Украине. Дипломат добавила, что жесткость - это единственный подход, который сработает по отношению к Москве.

"После ужасных преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, стране нет места в Совете ООН по правам человека", - сказала Трасс на пресс-конференции в Варшаве после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Глава МИД добавила, что Великобритания возглавила процедуру передачи дел о российских зверствах в Украине в Международный уголовный суд и очень тесно сотрудничала с украинским правительством по этому вопросу. "Мы не успокоимся, пока эти преступники не предстанут перед правосудием", - заверила она.

Трасс подчеркнула, что жесткость - единственный подход, который сработает в отношении России. Она добавила, что пока российские войска находятся на территории Украины не должно быть речи о снятии с санкций с Москвы.