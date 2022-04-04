Глава МЗС Британії: Росії не місце в Раді ООН з прав людини

Міністр закордонних справ Ліз трас заявила, що Росії немає місця в Раді ООН з прав людини після тих злочинів, які скоїли її військові в Україні. Дипломат додала, що жорсткість - це єдиний підхід, який спрацює стосовно Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Після жахливих злочинів, скоєних російськими військами в Україні, країні немає місця в Раді ООН з прав людини", - сказала трас на пресконференції у Варшаві після зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Глава МЗС додала, що Великобританія очолила процедуру передачі справ про російські звірства в Україні в Міжнародний кримінальний суд і дуже тісно співпрацювала з українським урядом з цього питання. "Ми не заспокоїмося, поки ці злочинці не постануть перед правосуддям", - запевнила вона.

Трасс підкреслила, що жорсткість - єдиний підхід, який спрацює щодо Росії. Вона додала, що поки російські війська знаходяться на території України не повинно бути мови про зняття з санкцій з Москви.