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Глава МИД Британии раскритиковал Беларусь за выдворение дипломатов

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отреагировал на решение Беларуси об объявлении двух британских дипломатов персона нон грата. Он назвал такое решение Минска "абсолютно неоправданным".

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Об этом глава британского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

Как отметил Рааб, британские дипломаты вполне законно наблюдали за антиправительственными акциями протеста в Беларуси.

"Лукашенко не может скрыть угнетение собственного народа. Единственный путь вперед - это свободные и честные выборы и наказание ответственных за насилие против демонстрантов", - подчеркнул глава британского МИД.

Напомним, сегодня белорусское телевидение рассказало о решении МИД Беларуси о высылке двух британских дипломатов. Британцев обвинили в деструктивной деятельности на территории Беларуси.

Добавим, в начале октября Канада и Великобритания ввели санкции против Александра Лукашенко и белорусских чиновников.

Позже Беларусь объявила о введении симметричных санкций против правительств и чиновников Британии и Канады.

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