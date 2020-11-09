Глава МИД Британии раскритиковал Беларусь за выдворение дипломатов

Фото: Доминик Рааб (flickr.com/number10gov)

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отреагировал на решение Беларуси об объявлении двух британских дипломатов персона нон грата. Он назвал такое решение Минска "абсолютно неоправданным".

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства написал в Twitter.

Как отметил Рааб, британские дипломаты вполне законно наблюдали за антиправительственными акциями протеста в Беларуси.

"Лукашенко не может скрыть угнетение собственного народа. Единственный путь вперед - это свободные и честные выборы и наказание ответственных за насилие против демонстрантов", - подчеркнул глава британского МИД.

Напомним, сегодня белорусское телевидение рассказало о решении МИД Беларуси о высылке двух британских дипломатов. Британцев обвинили в деструктивной деятельности на территории Беларуси.

Добавим, в начале октября Канада и Великобритания ввели санкции против Александра Лукашенко и белорусских чиновников.

Позже Беларусь объявила о введении симметричных санкций против правительств и чиновников Британии и Канады.