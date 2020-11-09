Глава МЗС Британії розкритикував Білорусь за видворення дипломатів

Фото: Домінік Рааб (flickr.com/number10gov)

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб відреагував на рішення Білорусі щодо оголошення двох британських дипломатів персона нон грата. Він назвав таке рішення Мінська "абсолютно невиправданим".

Про це глава британського зовнішньополітичного відомства написав у Twitter.

Як наголосив Рааб, британські дипломати цілком законно спостерігали за антиурядовими акціями протесту в Білорусі.

"Лукашенко не може приховати гноблення власного народу. Єдиний шлях вперед - це вільні та чесні вибори та покарання відповідальних за насильство проти демонстрантів", - наголосив голова британського МЗС.

Нагадаємо, сьогодні білоруське телебачення розповіло про рішення МЗС Білорусі щодо видворення двох британських дипломатів. Британців звинуватили у деструктивній діяльності на території Білорусі.

Додамо, на початку жовтня Канада та Британія ввели санкції проти Олександра Лукашенка та білоруських посадовців.

Пізніше Білорусь оголосила про введення симетричних санкцій проти урядів та посадовців Британії та Канади.