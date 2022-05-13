Глава МИД Британии призвала к дальнейшим санкциям против России

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала международных союзников ввести дополнительные санкции в отношение Российской Федерации до тех пор, пока она полностью не выведет свои войска из Украины и не согласится прекратить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Глава британского внешнеполитического ведомства по итогам встречи министров иностранных дел "Большой семерки" в Германии призвала не снимать санкции с РФ до тех пор, пока эти требования не будут выполнены.
Трасс также заявила, что союзники по НАТО должны запланировать помощь Украине в переходе на оборудование стандарта альянса к концу лета. Уточняется, что это будет включать в себя поставку артиллерийских снарядов натовского стандарта, а также обучение и экспертизу.
Помимо поддержки со стороны Североатлантического альянса, глава МИД Британии также призвала G7 спланировать поддержку для Украины в послевоенном восстановлении, предоставив финансовую и техническую помощь, "опираясь на принцип плана Маршала".
Ранее сообщалось, что 16 мая в ЕС будут принимать решение по шестому пакету санкций против РФ. Напомним также, что 6-й пакет санкций Евросоюза против России, который должен содержать нефтяное эмбарго, не будет последним. Есть и другие санкции, в которых нуждается Украина для ослабления Кремля.
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