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Глава МЗС Британії закликала до подальших санкцій проти Росії

Фото: глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликала міжнародних союзників ввести додаткові санкції щодо Російської Федерації, доки вона повністю не виведе свої війська з України та не погодиться припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Глава британського зовнішньополітичного відомства за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ "Великої сімки" в Німеччині закликала не знімати санкції з РФ до тих пір, поки ці вимоги не будуть виконані.

Трасс також заявила, що союзники по НАТО повинні запланувати допомогу Україні в переході на обладнання стандарту альянсу до кінця літа. Уточнюється, що це включатиме поставку артилерійських снарядів натовського стандарту, а також навчання та експертизу.

Крім підтримки з боку Північноатлантичного альянсу, глава МЗС Британії також закликала G7 спланувати підтримку для України в післявоєнній відбудові, надавши фінансову і технічну допомогу, "спираючись на принцип плану Маршала".

Раніше повідомлялося, що 16 травня в ЄС прийматимуть рішення по шостому пакету санкцій проти РФ. Нагадаємо також, що 6-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який повинен містити нафтове ембарго, не буде останнім. Є й інші санкції, яких потребує Україна для послаблення Кремля.

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